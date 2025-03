Kanye West nie odpuszcza: "Moje spotkania z dziećmi są niczym WIZYTACJA. Jak w więzieniu". Wpisy już zniknęły, ale są kolejne

Kanye West nie odpuszcza. Wpisy już zniknęły, ale są kolejne

Moje spotkania z dziećmi są niczym wizytacja. To tak, jakbym był w więzieniu i "widywał" własne dzieci - żalił się na X'ie. Mam gdzieś, czy będę żył, czy umrę, czy wsadzą mnie do więzienia, czy będę wolny - a szczególnie nie obchodzi mnie to, co mają do powiedzenia ci wszyscy g*wnocelebryci, którzy są sługami Żydów.