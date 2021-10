Kim Kardashian poprowadzi "Saturday Night Live"! Do nowej roli przygotowuje się w sztucznym futrze na kolacji z producentem (ZDJĘCIA)

Być może niektórych ominął kolejny pomysł Kim Kardashian, która, by móc powiedzieć, że w show biznesie zrobiła już wszystko, zapragnęła nagle poprowadzić... "Saturday Night Live". Wielki moment Kim zbliża się nieubłaganie. Celebrytka, która jeszcze całkiem niedawno była tylko bohaterką SNL, przyznała publicznie, że ostatnio odczuwa ogromną "presję" w związku z wymyślonym zdaniem. Pomysł, by to ona poprowadziła jeden z odcinków "Saturday Night Live" wielu wydał się, powiedzmy to łagodnie, niefortunny.