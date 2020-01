Kim Kardashian powraca wspomnieniami do dzieciństwa. Internauci: "BLIŹNIACZKA NORTH!" (FOTO)

Ubiegła dekada bez dwóch zdań należała do rodziny Kardashianów . Niezastąpiona Kris Jenner z nieocenioną smykałką do interesów sprawiła, że dziś obok tego rodu nie da się przejść obojętnie. Każda z sióstr to osobna historia, jednak niewątpliwą ikoną popkultury jest przede wszystkim Kim Kardashian , choć nadal o ten tytuł dzielnie walczy też Kylie Jenner .

Od wielu lat na antenie stacji E! możemy oglądać Z kamerą u Kardashianów, w którym celebrytki obnażają kulisy swojego gwiazdorskiego życia i wzajemnych relacji, ale nawet kamery, które śledzą ich w domu przez całą dobę, nie wystarczają im do przekazania światu wszystkich ciekawostek o sobie. Kardashianki szaleją w mediach społecznościowych, gdzie co chwilę odkrywają kolejne karty. Kim w roli influencerki odnajduje się wprost wyśmienicie, budząc zainteresowanie fanów odważnymi sesjami albo... rodzinnymi zdjęciami, co też wydarzyło się ostatnio. Naczelna celebrytka Hollywood opublikowała bowiem na instagramowym profilu zdjęcie z Khloe oraz Kourtney sprzed lat, powracając wspomnieniami do lat dzieciństwa.