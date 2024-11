Kim Kardashian pozuje z siostrą w ODWAŻNEJ BIELIŹNIE w panterkę. Fani: "Boginie"

Kim i Kourtney Kardashian pozują w bieliźnie

Od dłuższego czasu relacje między Kim a Kourtney były bardzo napięte. Siostry sprzeczały się o włoskie wesela oraz współprace z Dolce & Gabbana. Obie te rzeczy miały od siebie wzajemnie odgapić. Wygląda na to, że topór wojenny został oficjalnie zakopany, a one same patrzą na całą sytuację z dystansem. Na Instagramie byłej żony Westa ukazała się seria fotek sióstr w panterkowej bieliźnie, którą sama zainteresowana okrasiła żartobliwym opisem "wzięłam ślub we Włoszech". Fani nie kryją zachwytu.