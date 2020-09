Kim Kardashian w bieliźnie pozuje na okładce w sesji autorstwa Kanye Westa (ZDJĘCIA)

Trzeba jednak przyznać, że często pomysły Kanye zyskują uznanie i po pewnym czasie wchodzą do obiegu, a to, co na początku szokowało, zaczyna być uznawane za trend. Mąż Kim Kardashian, który w ostatnich tygodniach naraził się wielu osobom z powodu szalonych wystąpień i tyrad wygłaszanych podczas załamania nerwowego, dał się właśnie poznać jako zdolny fotograf. Na okładce AnOther Magazine ukazały się zdjęcia Kim autorstwa jej męża.