Kim Kardashian skrytykowana za sprzedaż wyszczuplającej bielizny DLA CIĘŻARNYCH

Według zakulisowych wieści docierających do nas z dalekiego Zachodu, to właśnie decyzją Kim Kardashian program o przygodach jej słynnej rodziny ma zejść niedługo z anteny. Nie oznacza to jednak, że najsłynniejsza z sióstr zamierza zwinąć cały celebrycki majdan i wyprowadzić się na ranczo, gdzie będzie wieść spokojne życie z dala od medialnego zgiełku. Co to, to nie!