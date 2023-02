Kim Kardashian z odkrytym brzuchem eksponuje smukłą talię w czerwonej kreacji na pokazie Dolce&Gabbana (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian na Tygodniu Mody w Mediolanie. Pochwaliła się smukłą talią

Kim Kardashian po Mediolanie paradowała wystrojona w króciutki top na grubych ramiączkach oraz spódnicę z tego samego materiału, sięgającą aż do ziemi. Dopasowana stylizacja wyeksponowała nienaganną sylwetkę celebrytki, w tym jej wyćwiczony brzuch oraz smukłą talię.

Choć w przypadku rubinowej kreacji Kim z powodzeniem mogłaby zrezygnować z dodatków, celebrytka i tak postanowiła nieco podrasować swój look. Do cekinowego kompletu Kardashianka dobrała niewielką torebkę i ulubione buty z przezroczystego plastiku, na szyi zawiesiła zaś dwa okazałe krzyże w gotyckim stylu. Celebrytka nie zapomniała rzecz jasna o dopracowanym w każdym calu makijażu, zadbała również o dopasowany do koloru stylizacji manikiur. Uwagę zwracała także naturalna fryzura Kim z niepozorną grzywką.