Kinga Rusin grzmi po głosowaniu posłów PSL: "HAŃBA! Panie Marszałku Hołownia, jak długo jeszcze można znosić zacofanie tej grupki?"

Kinga Rusin należy do grona gwiazd, które często poruszają w mediach tematy uważane przez niektórych za niewygodne czy kontrowersyjne. Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" wykorzystuje swoje zasięgi do celów społecznych, nagłaśniając problemy i afery m.in. ze świata polityki. Od kilku lat toczy również zażartą "walkę" z lobby myśliwskim, która miała swój finał w sądzie.

HAŃBA! - zaczęła oburzona dziennikarka. PSL zagłosowało ramię w ramię z PiS i Konfederacją, by chronić patologię! Znowu! Otóż PSL tradycyjnie nie chce, by opętani żądzą mordu dzikich zwierząt myśliwi podlegali takim samym obowiązkom badań lekarskich i psychologicznych, jak inni posiadacze broni (co 5 lat). Broń to nie zabawka i to, w czyich znajduje się rękach, musi być kontrolowane. Panie Marszałku Hołownia! Jak długo jeszcze można znosić zacofanie tej grupki i blokowanie reform? Obecnie Trzecia Droga to Rozdroże! Może trzeba zagrozić PSL-owi końcem koalicji wyborczej w 2027?! Oni nie zaryzykują zejścia pod próg!