Kinga Rusin komentuje śmierć pieska Adama Konkola. Tylko to widziała dziś w mediach...?

Sprawę nagłośniła na swoim instagramowym koncie także Kinga Rusin . Dziennikarka, która od lat walczy z myśliwskim lobby, podkreśliła, że to jeden z wielu przypadków, kiedy nieostrożni "łowcy" doprowadzają do tragedii.

Do pieska strzelał myśliwy (z broni myśliwskiej Remington). Strzał w brzuch - klasycznie, jak w przypadku polowania na lisy (rudy Pomeranian wyglądał jak mały lisek). Piesek umierał w męczarniach przez 6 godzin - jak większość dzikich zwierząt postrzelonych przez myśliwych. Myśliwi w Polsce czują się bezkarni, strzelają do zwierząt nawet tam gdzie teoretycznie nie mają do tego prawa (w pobliżu domów, a nawet osiedli), strzelają do zwierząt pod ochroną (np. wilków). Myśliwi stanowią również zagrożenie dla ludzi, bo zdarza im się "pomylić" człowieka z np. dzikiem... - napisała Rusin.