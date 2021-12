Pies Adama Konkola został ZASTRZELONY! Lider zespołu "Łzy" rozpacza: "Umierał 6 godzin. Strzał przestrzelił brzuch na wylot"

Dziś Między godziną 10 a 13 w Bełku na końcu ulicy Wysokiej ktoś zastrzelił nam pieska, tak, zastrzelił. To był malutki Misio, pomeranian, który nikomu nie zrobił nigdy krzywdy. Wszyscy w domu płaczą, dzieci płaczą - napisał w miniony weekend zrozpaczony muzyk, pytając retorycznie: Ludzie jak was można nie nienawidzić?

W niedzielę 45-latek pokusił się o kolejny post dotyczący pupila. Okazuje się, co jeszcze bardziej tragiczne, że początkowo nikt nie rozpoznał rany postrzałowej. Pies męczył się więc kilka godzin (!) , bo jego właściciele sądzili, że to zwykły ślad po ukąszeniu...

Nic nie usprawiedliwia tego, nic. Nasze dzieci nadal są załamane i nie potrafią tego zrozumieć... Ten, kto to zrobił, wie, że to zrobił, nawet jak się "pomylił", to wie na sto procent, dlatego mam do niego apel: Jeśli masz jeszcze jakiś honor, jeśli masz jaja, to przyznaj się, nawet jeśli zabiłeś go "niechcący", po prostu się przyznaj. Pokaż, że coś zostało z Ciebie z człowieka - kwituje.