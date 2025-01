Kinga Rusin mocno zaczęła rok. Świętowali z Markiem 2 DNI: "Dom Pérignon lał się strumieniami"

Nienawidzę Sylwestra. Jeszcze jakieś 10 lat temu jak byłam dużo młodsza Nie wyobrażałam sobie nie pójść gdzieś z kimś na Sylwestra I na przykład przespać całą tę noc w łóżku. Teraz to o tym marzę! Godzę się na pojebane imprezy sylwestrowe tylko dlatego żeby nie zrobić przykrości przyjaciołom bo w coraz mniejszym gronie obchodzimy. Najchętniej poszłabym spac. Jeszcze dodatkowo: każdy inny niezobowiązujące spotkanie na drinka ze znajomymi wygląda tak że kupujemy flaszkę kupujemy przepite kupujemy paluszki lub chipsy. Jak jest Sylwester to poza flaszką musi być sałatka, albo najlepiej dwie, jakieś wymyślne fikuśne kanapeczki, jakieś inne dania, najlepiej jeszcze ciasto! Oczywiście każda musi być ubrana jak szczur na otwarcie kanału No bo to jest Sylwester! Ludzie to jest tylko i wyłącznie zmiana daty, tylko i wyłącznie pełny obrót ziemi wokół Słońca. Nowy rok to są nowe choroby nowe problemy nowe frustracje nowe negatywne sytuacje, i niech was nie zwiedzie to głupie gadanie tych wszystkich idiotów z internetu że to są nowe możliwości miłości i tak dalej: to głupota jest tak myśleć. Życie to jest pasmo nieszczęść i trudności a każdy Co liczy na to że ten rok będzie lepszy od poprzedniego To jest ostatni naiwniak albo jeszcze może jest za młody żeby zrozumieć jak bardzo może się mylić.