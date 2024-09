Kinga Rusin PLĄSA po wodzie w czerwonym stroju kąpielowym i zapowiada ODPOCZYNEK. "Dochodzimy do siebie"

Kinga Rusin przez wiele lat była jedną z największych gwiazd stacji TVN. W pewnym momencie dziennikarka postanowiła jednak zmienić swoje życie i wybrać się w niekończącą się podróż. Przygodami i odwiedzonymi miejscami u boku Marka Kujawy chwali się naturalnie na Instagramie. Kilkanaście dni temu nadawała z Nowego Jorku, a teraz zameldowała się na słonecznym Rodos. Mimo że w Polsce już jesteśmy gotowi na nadejście jesieni, to Kinga wygrzewa się w promieniach greckiego słońca.

Kinga Rusin odpoczywa na Rodos

Od lipca do września byliśmy codziennie w innym miejscu. Zwiedziliśmy 9 państw na dwóch kontynentach, w tym 7 karaibskich wysp. Tysiące przejechanych kilometrów, różne strefy klimatyczne, różna wysokość nad poziomem morza... - pisała.

Dalej przyznała, że czas wreszcie zwolnić i nieco odpocząć. "Dochodzić do siebie" będą z Markiem na Rodos, którą nazwała nawet pieszczotliwie "sanatorium". Rusin zauważyła, że na greckiej wyspie nie tylko najlepiej jej się pracuje, ale i wciąż może korzystać z uroków lata i wskoczyć do ciepłego (jeszcze) morza. Nie zabrakło też fotek w stroju kąpielowym, co wyjątkowo docenili fani Kingi.