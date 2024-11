Kinga Rusin wybrała się na cmentarz i ujawniła, kim byli je przodkowie: "Legenda srebrnego ekranu, z dorobkiem ponad 100 ról filmowych"

W Polsce Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do wspomnień o przodkach nie tylko w życiu codziennym, ale i w show-biznesie. W tym dniu celebryci często odwiedzają groby swoich bliskich, a niektórzy dzielą się z fanami refleksjami dotyczącymi życia i śmierci. Kinga Rusin poszła o krok dalej i odsłoniła karty rodzinnej historii, przedstawiając znanych przodków.

Kinga Rusin powiedziała, kim byli jej przodkowie

Co więcej, gwiazda może pochwalić się tym, że jest spokrewniona z Aleksandrem Foglem, sławnym aktorem.

Mieczysław dla celów scenicznych obciął końcówkę rodowego nazwiska Fogiel do Fogg. (...) Mój prapradziadek Adolf był dziadkiem mojej babci i Mieczysława Fogga. Zapamiętałam go jako szarmanckiego starszego pana. (...) Mój pradziadek miał jeszcze jednego brata. I również ten brat miał utalentowanego syna, Aleksandra Fogla, legendę srebrnego ekranu, z dorobkiem ponad 100 ról filmowych i 378 teatralnych - czytamy we wpisie dziennikarki.