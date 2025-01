Kizo i Bletka PODSYCAJĄ plotki o romansie?! "Po spojrzeniach widać, że COŚ ich łączy"

zgłoś do moderacji

To są prawdziwi artyści i ich powinno się promować - przedstawiciele młodego pokolenia przekazujący emocje z codziennego życia, a nie Podsiadło czy Sanah dla boomersów, którzy nie wiadomo o czym nawijają z muzyką do kotleta. Kizo i Bletka, Young Leosia, bambi to przyszłość polskiej muzyki