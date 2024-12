"Klątwa" nad obsadą "Grincha". Aktorzy grający w produkcji doświadczyli osobistych tragedii: samobójstwo, śmierć bliskich i nie tylko

W okresie świątecznym wiele osób powraca do ulubionych klasyków filmowych, które tworzą atmosferę magii Bożego Narodzenia. Jednym z bardziej rozpoznawalnych oraz uwielbianych tytułów w tej kategorii niewątpliwie jest adaptacja kultowej opowieści Dr. Seussa, czyli " Grinch: Świąt nie będzie " z 2000 roku w reżyserii Rona Howarda.

Zagrali w "Grinchu". Życie mocno ich doświadczyło

Jim Carrey w filmie wcielał się w Grincha, czyli głównego bohatera, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Kilka lat temu aktor przeżył wielką tragedię. W 2015 roku Cathriona White, czyli była partnerka Carreya, popełniła samobójstwo. Para tworzyła burzliwy związek, rozstając się i schodząc na nowo. Po jej śmierci gwiazdor znalazł się w samym centrum kontrowersji, bo rodzina kobiety oskarżyła go o dostarczenie leków, które rzekomo miały doprowadzić do śmierci kobiety. Sprawa sądowa została ostatecznie umorzona, lecz rzuciło to cień na jego karierę. Aktor wyznał również, że przez lata zmagał się z depresją. W ostatnim czasie jego działalność zawodowa nieco wyhamowała.