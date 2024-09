Klaudia Antos gorzko podsumowała współpracę z Honoratą Skarbek. Piosenkarka reaguje: "To NIEPRAWDA. Przykro mi"

Honorata Skarbek reaguje na słowa Klaudii Antos

Honorata Skarbek ubolewa nad sposobem montażu wywiadu Żurnalisty

Honorata Skarbek żali się na to, co powiedziała o niej Klaudia Antos

Po pierwsze - to nie było o mnie. Po drugie - ja jestem osobą bardzo otwartą i szanującą wszystkich ludzi, z którymi podejmuję współpracę na jakiejkolwiek płaszczyźnie. To zresztą było 10 lat temu i to wszystko było dla mnie tak samo nowe, jak dla Klaudii. Zrobiłyśmy razem dużo koncertów i występów telewizyjnych, które bardzo dobrze wspominam - mówi i ubolewa nad słowami Antos:

Wielkim znakiem zapytania dla mnie jest to, że zamieniłyśmy trzy czy cztery słowa. Ja to pamiętam zupełnie inaczej. (...) Gdy grasz mnóstwo koncertów razem, jeździsz jednym busem, jesteś w jednej garderobie, jesz przy jednym stole i macie jeden wielki team, który ja zawsze trzymałam w kupie i robię to do dziś, to nie sposób zamienić trzy czy cztery słowa... Ja to pamiętam zupełnie inaczej. I wiecie co? Nie wiem, jaka jest prawda, czy to zostało powiedziane w sposób nieprzemyślany, ale trochę przykro mi się zrobiło, bo to jest nieprawda - żali się, dodając, że mimo wszystko szanuje dokonania artystyczne tancerki: