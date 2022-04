Klaudia El Dursi odsłania KRWAWE kulisy przyrządzania tatara z tuńczyka... Apetycznie? (ZDJĘCIA)

nienie 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ok, gdybym kiedykolwiek miała ochotę na kupowania Calvina Kleina (nie mam, bo nie mam kupy z metką zamiast mózgu), to właśnie by mi przeszła - skoro zatrudnia tak głupie celebrytki, to podziękuję. Z tego samego powodu nie kupuję biżuterii Apartu i ogólnie unikam firm zatrudniających Wieniawę, Lewandowską, Siwiec, Badziak-Woźniak-Wiele-Nazwisk i im podobne panny nikt.