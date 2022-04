Klaudia El Dursi pokazuje fotki z czasów dzieciństwa: "Głupie miny zostały mi do dziś" (ZDJĘCIA)

Eeeeva 2 godz. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Zastanawiam się jak to jest być ładną. Co się czuje patrząc w lustro czy na swoje zdjęcia? Dumę? Zadowolenie? Wyższość? Jak to jest słyszeć komplementy od kobiet, mężczyzn? Jak to jest odczuwać zainteresowanie ze strony facetów? Ja w lustrze widzę smutną dziewczynę z brzydkimi rysami twarzy.. a co najgorsze, mimo 34 lat życia, wciąż mam jakieś wewnętrzne przekonanie, że gdybym była ładna zasługiwałabym na miłość, uwagę ze strony mężczyzn, a że nie jestem to muszę się pogodzić z tym, że nigdy nawet nie byłam na randce. W sumie mnie to nie dziwi, że nikt mną nie interesuje, wręcz byłabym w szoku gdyby było inaczej. Jestem nieatrakcyjna i wiem o tym. Wyglądu nie zmienię, ale ile bym dała żeby zmienić myślenie, zaakceptować siebie i uwierzyć, że zasługuję na wartościową relację z kimś...