Klaudia El Dursi wspomina pracę u Kuby Wojewódzkiego: "CZUŁAM SIĘ WYRÓŻNIONA. Do dziś jestem fanką jego programu"

Rzeczywiście, gdy pojawił się ten hejt, zadzwoniłam do Natalki i zapytałam ją, co powinnam zrobić. To była pierwsza osoba, którą poprosiłam o radę w tej sprawie. Nie wiedziałam, czy wdawać się w dyskusję, czy to komentować.

Pamiętam, że gdy poznałyśmy się kilka lat temu, Blanka powiedziała mi, że napisała książkę i to będzie bestseller. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że jej się to uda. Wierzyłam w nią, ale wydawało mi się, że debiutantowi trudno odnieść duży sukces na samym początku. Nie chciałam jednak podcinać jej skrzydeł, więc jej tego nie mówiłam. Później Blanka przyznała mi, że napisała dwie kolejne książki i one też będą bestsellerami. Mało tego, planuje nakręcić film i serial na ich podstawie. Możesz się domyślić, co sobie wtedy pomyślałam. Brzmiało to dość abstrakcyjnie. I to jest niesamowite, bo minęło zaledwie kilka lat, a ona wszystko to praktycznie już zrealizowała. Ta kobieta ma taką charyzmę, że osiągnie wszystko, czego zapragnie. Niezwykle cenię ją za upór i konsekwencję. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Blanka jest dowodem na to, że trzeba marzyć, głośno o tym mówić i wierzyć, że w życiu wszystko się może zdarzyć - chwali ukochaną Barona Klaudia.