Klaudia Halejcio PŁACZE ZE SZCZĘŚCIA: "Będę mamą! To jest najwspanialszy okres w moim życiu"

Klaudia Halejcio w walentynki poinformowała świat o tym, że niebawem zostanie mamą. Celebrytka zaaranżowała specjalną sesję zdjęciową, na której wraz z ukochanym Oskarem przeglądała zdjęcia z USG w otoczeniu balonów.

Rozmach, z jakim Halejcio podzieliła się "dobrą nowiną", spodobał się jej fanom, którzy zaczęli pisać jej komentarze z gratulacjami oraz wysyłać prywatne wiadomości. Klaudia tak wzruszyła się odzewem na ciążę, że rozpłakała się podczas nagrywania InstaStory.

Słuchajcie, właśnie dobiłam się do skrzynki i jest mi tak miło. Ciężko mi jest coś powiedzieć, bo naprawdę jestem tak szczęśliwa i jeszcze ta ilość wiadomości od was jest naprawdę wzruszająca. Bardzo, bardzo się cieszę. To jest najwspanialszy okres w moim życiu. Długo czekałam, żeby podzielić się z wami tą informacją, bo na tę rolę czekałam całe życie i po prostu chcieliśmy z Oskarem nacieszyć się tym sami, a później podzielić się z wami - wyznała przez łzy.

Cekebrytka powtarzała, że nawet nie wie co ma powiedzieć. A jednak mówiła dalej...

Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo nawet nie ma takich słów, które by mogły wyrazić... Bardzo was przepraszam, że mówię tak nieskładnie, ale głos mi się łamie. (...) Bardzo, bardzo się cieszę, jestem szczęśliwa, będę mamą! - zdradziła.

Słuchacie, ja się tak zastanawiam... Mam nadzieję, że ten maluch to będzie bardziej mojego Oskara, bo jak ja dostanę taką kopię siebie z charakteru, to ja nie wiem, co to będzie - dodała Halejcio.

Internet wzbogacił się właśnie o kolejną "instamamę". Czekacie na huczne ogłoszenie płci dziecka i baby shower?