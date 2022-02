Klaudia Halejcio podświetliła swoją willę za 9 milionów kolorami ukraińskiej flagi. Szybko USUNĘŁA POST (FOTO)

Wojna w Ukrainie to obecnie temat numer jeden w mediach. Cały świat przejęty jest losem Ukraińców, którzy w kryzysowej sytuacji zmuszeni są uciekać z ojczyzny. Polski rząd, rozmaite organizacje, a także zwykli ludzie szykują m.in. miejsca noclegowe i pomoc medyczną dla uchodźców.

Wróciliśmy w bardzo ciężkim nastroju - mówiła w niedzielny wieczór celebrytka, nie kryjąc silnych emocji. Jeszcze dzisiaj będziemy pakowali paczki, które będziemy wysyłać. Totalnie jestem zdruzgotana, aż mi się ręce trzęsą. Strasznie to przeżywam i nie mogę normalnie funkcjonować. Robimy, co możemy, na ile jesteśmy w stanie. Chcemy wynająć mieszkanie dla rodzin, które nie mają się gdzie podziać. Codziennie zasypiam i mi się wydaje, że to jest jakiś pieprzony sen.