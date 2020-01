Znamy nowe ustalenia w sprawie katastrofy, w której zginął Kobe Bryant: "Śmigłowiec nie miał systemu ostrzegania"

patt 37 min. temu zgłoś do moderacji 50 12 Odpowiedz

Ah no wlasnie najgorsze to gdybanie “co by było gdyby”, “mało by brakowało a mogło by sie tego uniknać” tez sie tak zadreczałam po smierci siostry to najgorsze co moze byc prowadzi tylko do depresji...