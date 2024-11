"Kochanka" Donalda Trumpa, znana z filmów dla dorosłych, żyje w kamperze, bo BOI SIĘ O ŻYCIE. "Groźby są jeszcze bardziej drastyczne"

"Kochanka" Trumpa drży o własne życie

Stormy Daniels została zapytana o to, czy boi się tego, że Trump wygra wybory.

Jeśli mam być z tobą zupełnie szczera, nie wiem. Wyraźnie dał do zrozumienia, że ​​zamierza ścigać każdego, kto był mu przeciwny, jak i tych, którzy mu pomagali - wyznała.

Stormy Daniels i Donald Trump: Jak się poznali?

Początki jej znajmości z Donaldem Trumpem sięgają lipca 2006 roku, kiedy po raz pierwszy spotkali się na turnieju golfowym nad jeziorem Tahoe. Trump, wówczas 60-letni biznesmen i świeżo upieczony ojciec Barrona, poznał 27-letnią wtedy Daniels, aktorkę z branży filmów dla dorosłych. Znajomość miała rozpocząć się od wspólnej kolacji, która przerodziła się w bliską relację. Daniels twierdzi, że Trump porównywał ją do swojej córki, Ivanki, co opisała w swojej książce "Full Disclosure" z 2018 roku. Liczyła, że pomoże jej w karierze, umożliwiając udział w teleturnieju "The Apprentice", ale jednak tak się nie stało.