Kocie ruchy, intensywny beat i śnieżnobiałe zęby – szalony teledysk z Krzysztofem Ibiszem. Uwaga, mocne!

Niedawno Krzysztof Ibisz wystąpił w teledysku marki ON, która tworzy pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej. W sieci pojawiło się nagranie, na którym prezenter nie tylko tańczy, ale daje też popis swoich umiejętności wokalnych. Wspólnie z marką ON zachęca też do tego, by częściej się uśmiechać, bo wtedy w naszym organizmie wytwarzają się endorfiny.

Wybierz swój wariant ON i… Uśmiech proszę!

Przez lata mówiono nam, że uśmiech powinien być idealny, niemal hollywoodzki. Wiele osób miało z tego powodu kompleksy. Za sprawą kampanii ON możemy przekonać się, że każdy z nas jest wyjątkowy, a piękno tkwi właśnie w naszej różnorodności. W pełni potwierdza to "Ibisz Dance" – beat od razu wpada w ucho, pobudzając do aktywności każdą komórkę ciała. To dopiero początek, bo muzyce towarzyszy uwodzicielski wokal prezentera, który niczym kot mruczy do obiektywu: chcę widzieć błysk z twoich ust…

Najbielszy uśmiech w polskim show-bizie

Rok dopiero się zaczął, ale "Ibisz Dance" już walczy o miejsce nr 1 na liście muzycznych hitów 2023! Na filmiku widzimy przemyślaną choreografię pomieszaną z kocimi ruchami. Widać, że prezenter czuje się bardzo swobodnie i nie szczędzi nam swojego olśniewającego uśmiechu. Wraz z nim udajemy się w podróż, której miejscem docelowym jest… przystanek Ząbki.

Uśmiech proszę, come ON – zachęca do wyzwania.

Nie ma wątpliwości, że śnieżnobiałe zęby Krzysztofa Ibisza wysuwają się na pierwszy plan teledysku. Są jak górskie lodowce albo gwiazda Syriusz roztaczająca blask na nocnym niebie. Czy da się przebić tę jasność? Zdaniem prezentera – tak!

ON już dba o perfekcyjny uśmiech, a TY?

Bestsellerowy "Ibisz Dance" to dowód na to, że pewność siebie zaczyna się od zdrowego uśmiechu. Zapewnić nam go mogą pasty ON. Możesz wybrać pastę do zębów dopasowaną do swoich potrzeb. On White gwarantuje skuteczny efekt wybielania aż do 6 odcieni. On Care to natomiast łagodnie wybielające pasty, które zawierają do 97% składników pochodzenia naturalnego. Bez względu na rodzaj potrafią naprawdę wiele: wzmacniają szkliwo, eliminują bakterie, odświeżają, a nawet polerują i rozjaśniają zęby. Do tego dbają o planetę a ich opakowania zużywają mniej plastiku i nadają się do recyklingu.

Chcecie zaserwować sobie prawdziwą dawkę hormonów szczęścia? Wobec tego… UŚMIECH PROSZĘ! A jeśli potrzeba większej motywacji do częstszego uśmiechania się, wystarczy włączyć wybielanie z pastą ON i posłuchać najnowszej piosenki.

Zobacz także: Krzysztof Ibisz x ON – Uśmiech proszę!

Materiał powstał przy współpracy z ON

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.