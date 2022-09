Kolejna kobieta POGRĄŻA niewiernego Adama Levine'a: "Jak napisałam, że w końcu wpadnie, to PRZESTAŁ SIĘ ODZYWAĆ"

Jeszcze kilka dni temu Adam Levine mógł się poszczycić nienaganną opinią kochającego męża i ojca. Wszystko to skończyło się jednak, kiedy na jak wyszły wiadomości, jakie wokalista Maroon 5 miał wymieniać z niejaką Summer Stroh, "tiktokową modelką". Dziewczyna rzuciła nieco światła na kwestię rzekomej niewierności muzyka, a w jej ślady wkrótce poszły kolejne.

Adam Levine przyłapany. Kobiety ujawniają prawdę

Po kolejnych wyznaniach insta-modelek, które utrzymują, że Adam Levine wymieniał z nimi pikantne wiadomości, wokalista w końcu wydał oświadczenie. Co prawda stwierdził, że "bierze odpowiedzialność" za swoje czyny, jednak nie przyznał się wprost do zdrady, a jedynie do "przekroczenia granicy". Co na to jego ciężarna żona? Tego na razie nie wiemy...

Wygląda natomiast na to, że zeznania czterech kobiet to wciąż niepełny obraz tego, na jaką skalę działał Adam. Do głosu doszła właśnie kolejna dziewczyna, 21-letnia Ashley Russell, która ucięła sobie przyjacielską pogawędkę z serwisem Daily Mail.

Kolejna kobieta pogrąża niewiernego Adama Levine'a

Insta-modelka i trenerka fitness twierdzi, że Levine codziennie oglądał jej Instastories i wysyłał krótkie, ale znaczące wiadomości.

Pisał do mnie prawie codziennie, około 10 w nocy. Sprawdzał każde moje Instastories. Wyraźnie fascynował go mój tyłek i zawsze odpisywał coś, co miało związek z siłownią i "dniem nóg" - wspomina.

Ashley przyznaje, że zainteresowanie ze strony muzyka wydało jej się "dziwne", ale kontynuowała ich wymianę zdań, aby się przekonać, jak daleko zabrnie. Pytał ją, czy studiuje, a następnie chwalił wyniki na siłowni w pracy nad nogami. W końcu postanowiła zapytać wprost, o co chodzi.

Napisał, że znalazł mnie w sekcji Discover Page na Instagramie, bo "interesuje się fitnessem", a ja prowadzę konto właśnie o tej tematyce. To było dziwne, więc chciałam zobaczyć, jak sprawa potoczy się dalej. Jak napisałam, że w końcu wpadnie i wyjdzie na jaw, do kogo wypisuje, to przestał się odzywać - relacjonuje.

Po tej uwadze Adam wciąż miał śledzić Instastories dziewczyny, ale już się nie odezwał. Ona sama uważa natomiast, że zrobił swojej żonie zwykłe świństwo.

Tak właśnie wygląda brak szacunku do kobiety. To przykre, że jest żonaty i bawi się w takie szczeniackie zagrywki. Zaskoczyło mnie to, biorąc pod uwagę jego wiek i to, że ma żonę. Zastanawiam się, jak wygląda jego przeglądarka na Instagramie... Same młode dziewczyny? Bardzo dziwne - skwitowała.

Myślicie, że da się to jeszcze obronić wizerunkowo?

