Kolejna tancerka ODCHODZI ze szkoły tańca Tomasza Barańskiego. Wydała oświadczenie: "Jeśli tak wygląda zmiana, to współczuję"

Tydzień temu na łamach Pudelka ukazały się wyniki dziennikarskiego śledztwa Dawida Grądkowskiego, w którym ujawniliśmy skalę nadużyć, jakich miał dopuszczać się wobec współpracowników Tomasz Barański. Tancerz przekazał nam oświadczenie, w którym padły oficjalne przeprosiny.

Tancerka odchodzi z grupy i szkoły Barańskiego. Wydała oświadczenie

Wygląda na to, że kilka dni po publikacji tekstu z zespołem Barańskiego pożegnała się kolejna osoba. Chodzi o Oliwię Bolimowską, jeszcze do niedawna współpracującą z grupą NEXT i szkołą tańca Barański Art Space. Na jej instagramowym profilu pojawiło się w tej sprawie oświadczenie, w którym ujawniła powody takiej decyzji.

Chciałabym poinformować, że zakończyłam współpracę z grupą taneczną NEXT oraz ze szkołą tańca Barański Art Space. W pewnym artykule pojawiło się oświadczenie świadczące o poczuciu winy za swoje czyny - ta sama osoba po paru dniach próbuje oczerniać moją i nie tylko moją osobę, kierując swoje żale do kursantów szkoły.

Do słów Barańskiego, który wyraził skruchę we wspomnianym oświadczeniu, odnosi się jak widać dość gorzko. Tancerka wymownie podsumowała powody, które skłoniły ją do zakończenia współpracy

Jeśli tak wygląda zmiana i zrozumienie, to jedyne co mogę powiedzieć to: WSPÓŁCZUJĘ. I to jedyne co powiem na ten temat, ponieważ odnalazłam swój wewnętrzny spokój i nie pozwolę, aby zachowanie innych to zniszczyło. I tym akcentem kończę ten etap - zdobyłam ogromne doświadczenie, za co jestem bardzo wdzięczna, ale przez przeróżne wydarzenia utraciłam miłość do tańca, którą znowu odzyskałam oraz SPOKÓJ i nareszcie mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa.

Warto wspomnieć, że tylko w ostatnim czasie Oliwia występowała m.in. w "Tańcu z Gwiazdami", podczas wyborów Mister Supranational czy na scenie tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. W większości postów z tych wydarzeń oznaczone było właśnie konto grupy tanecznej NEXT Barańskiego.

