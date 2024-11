Tomasz Barański ZABLOKOWAŁ możliwość dodawania komentarzy pod postami na Instagramie. Wymowne?

W piątek na Pudelku ukazał się obszerny artykuł obnażający kulisy pracy z Tomaszem Barańskim. Dziennikarz Dawid Grądkowski dotarł do byłych współpracowników tancerza, którzy opisują go jako osobę, która narusza granice zawodowe i personalne. Wielokrotne oskarżenia kierowane w jego stronę dotyczą mobbingu, niewłaściwych zachowań wobec kobiet oraz niekorzystnych warunków pracy. W gronie tancerzy Barański ma reputację perfekcjonisty, której częścią są również emocjonalne wybuchy i szorstka komunikacja, co potwierdzają liczne skargi i internetowa petycja podpisana przez 93 osoby ze środowiska tanecznego.