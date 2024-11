Kolejny zwrot w śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek. Zaangażowano znanego prokuratora

Iwona Wieczorek zaginęła 17 lipca 2010 roku podczas powrotu z klubu w Sopocie, a wydarzenia tamtej nocy nadal pozostają niewyjaśnione. Kamery zarejestrowały 19-letnią wówczas kobietę po raz ostatni przy wejściu na plażę nr 63 w Gdańsku Jelitkowie. Była wtedy ok. 2 km od domu. Śledztwo ws. zaginięcia kobiety trwa już 14 lat, a mroczne aspekty sprawy niejednokrotnie przyciągały uwagę mediów . Zajmujący się śledztwem śledczy i detektywi wciąż poszukują nowych tropów, choć nie brakuje też kontrowersji wokół podejmowanych działań.

Na przestrzeni lat sprawą tajemniczego zaginięcia Iwony Wieczorek zajmowało się wielu specjalistów. Początkowo śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. W 2019 r. zostało ono przeniesione do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, znanym również jako Archiwum X. Choć średnio co kilka miesięcy słyszy się o nowych tropach i podejmowanych przez służby działaniach, trudno mówić o jakimkolwiek przełomie w sprawie.