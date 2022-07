Kompletnie ODMIENIONY Bradley Cooper wskrzesza do życia legendarnego dyrygenta na planie filmu "Maestro" (ZDJĘCIA)

Już od wielu tygodni media rozpisują się na temat filmu Maestro Netfliksa, za którego reżyserię odpowiedzialny będzie znany m.in. z Narodzin Gwiazdy Bradley Cooper. Do sieci co rusz trafiają nowe zdjęcia z planu przedstawiające Coopera (który wciela się również w główną rolę) w wymyślnych protezach twarzy, mających skutecznie upodobnić go do tytułowego "maestro" czyli legendarnego kompozytora i dyrygenta Leonarda Bernsteina. Jeśli sama charakteryzacja może być jakimkolwiek wyznacznikiem jakości filmu, możemy spać spokojnie z myślą, że już w 2023 roku na ekranach naszych telewizorów zagości naprawdę porządne kino.