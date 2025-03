Konflikt Hailey Bieber i Seleny Gomez jednak nadal trwa? Tiktokerka "przyłapała" żonę Justina na gorącym uczynku: "Zwyczajnie KŁAMIE"

Hailey Bieber, żona Justina Biebera, oraz Selena Gomez, jego była dziewczyna i obecna narzeczona producenta Benny'ego Blanco, wielokrotnie zapewniały, że między nimi nie ma żadnej złej krwi. A tak przynajmniej twierdzą, bo jedna z tiktokerek właśnie zdobyła dowód na to, że coś jednak wciąż może być na rzeczy.

Konflikt Hailey i Seleny wciąż trwa? Tiktokerka ma nowy dowód

Tiktokerka Courtney Presto najpierw opublikowała u siebie nagranie, w którym skrytykowała walentynkową sesję zdjęciową Seleny i Benny'ego dla "Interview Magazine". Zdjęcia faktycznie można uznać za dość specyficzne, ale ile ludzi, tyle opinii. Kto by się jednak spodziewał, że jedną z tych, które zostawią serduszko przy tym filmiku, będzie właśnie Hailey Bieber...

W kolejnym nagraniu autorka przyznała, że drobna uszczypliwość w stosunku do Seleny faktycznie była jej intencją, ale reakcji właśnie ze strony żony Justina Biebera nigdy by się nie spodziewała. Na zrzucie ekranu pokazała, że Hailey faktycznie polubiła jej post, co według niej dowodzi, że konflikt między Gomez a Bieber nadal istnieje - wbrew temu, co obie twierdzą.

Myślę, że to ostateczny dowód na to, że kiedy Hailey Bieber mówi: "Och, jest dobrze, lubimy się, nie mamy konfliktu, wszystko jest w porządku", to zwyczajnie kłamie - mówi tiktokerka.

Do wniosków Courtney dorzucili swoje trzy grosze także internauci. Jak zauważają, prawdopodobnie to algorytm podsunął Hailey ten materiał, więc najwyraźniej wiedział, co robi. Inni twierdzą z kolei, że Bieber mogła zaliczyć wpadkę i po prostu zapomniała się wcześniej przelogować z oficjalnego konta.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Selena i Hailey próbowały udowodnić światu, że mają dobre relacje. Pozowały razem do zdjęć na gali Academy Museum. Fotografia z tego wydarzenia stała się viralem, jednak wygląda na to, że rozejm nie trwał długo.