Konflikt zażegnany? Kabaret na żywo znów w Polsacie! Znane są pierwsze gwiazdy

Kilka tygodni temu doszło do spotkania Roberta Górskiego z nowym prezesem Polsatu . Jak przyznał kabareciarz - z jego ust padło słowo "przepraszam" , co pozwoliło mieć nadzieję na porozumienie.

Kabaret na żywo wraca do Polsatu. Kto wystąpi?

Wygląda na to, że kabarety na żywo wracają do Polsatu na stałe . Jak podaje serwis WirtualneMedia, zostanie przeprowadzona bezpośrednia transmisja z Festiwalu Kabaretu Koszalin . Potwierdziła to dyrektor organizacyjna wydarzenia.

Tak, to prawda. Na pewno jest to program na żywo z Telewizją Polsat. Inaczej by to nie było możliwe - powiedziała Grażyna Rykaczewska-Rusiecka.