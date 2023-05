Korona i berło to dopiero początek. Do komunii przyjechała KARETĄ!

Maj to w Polsce miesiąc komunii. Jednak przygotowania do tego ważnego dnia zaczynają się dużo wcześniej. Wiele parafii już na początku roku przekazuje uczniom listę zajęć, w których powinni uczestniczyć, jeśli chcą przystąpić do sakramentu. Dzieci muszą nauczyć się wybranych modlitw, opanować formułę spowiedzi i zrobić rachunek sumienia. Pierwsza komunia święta to dzień wyjątkowy nie tylko dla samych komunistów, ale i dla ich rodziców.

Komunia to małe wesele

Wielu rodziców rozpoczyna przygotowania do komunii dziecka niemal tak wcześnie jak sama parafia. Kiedyś organizowano jedynie skromny obiad w domowym zaciszu, dziś jednak częściej gości zaprasza się do restauracji lub sali hotelowej.

Przyjęcia organizuje się z coraz większym przepychem, na wzór wesel. Rodzice zamawiają kilkudaniowy catering, zespół muzyczny, a niejednokrotnie nawet fotobudkę czy dmuchane atrakcje dla dzieci. Taka impreza to ogromne obciążenie dla domowego budżetu. A przecież doliczyć trzeba jeszcze prezent dla dziecka oraz stroje dla całej rodziny. Nie we wszystkich parafiach komuniści przystępują do sakramentu w albach. Są jeszcze miejsca, gdzie dopuszcza się garnitury i sukienki.

Komunijne stylizacje mamy i córki

Na zachodzie alby nie są tak popularne jak w Polsce i panuje większa swoboda w kwestii wyboru ubrania. Dziewczynki idą więc do komunii często ubrane w suknie, które bardziej przypominają te ślubne. Rodzice specjalnie na tę okazję wynajmują fryzjerów i kosmetyczki. Niektórzy idą nawet o krok dalej.

Na TikToku pojawiło się nagranie przedstawiające mamę i córkę w komunijnych stylizacjach. Dziewczynka ma na sobie obszerną, bogato haftowaną suknię. Diadem wpięty w ufryzowane włosy podtrzymuje krótki welon. W dłoniach trzyma parasolkę, torebkę i... berło! Na niektórych ujęciach w tle widać białą karetę, którą dziewczynka dotarła z mamą do kościoła.

Jej mama także postawiła na białą sukienkę. Kreacja z dużym dekoltem sięga ledwo do połowy uda, a ozdobiona jest wypukłymi haftami. Do paska przyczepioną ma jasną chustę, która częściowo zasłania nogi. Kobieta we włosy wpięła fascynator z woalką. Stylizację uzupełniła długimi kolczykami, kolią i bransoletką.

Czy ten trend dotrze także do Polski?

