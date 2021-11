Kourtney Kardashian POKAZAŁA DOM udekorowany na Halloween. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Renata 7 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Ogarnia mnie strach i panika, mając iść jutro do pracy. Dzisiaj po niedzieli 4798 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, więc to już nie przelewki. U mnie pół załogi w pracy niezaszczepionych, w dodatku siedzę z osobą, która nie szczepiła się, więc jest że tak powiem na pierwszym ogniu zakażenia. Ja oczywiście jestem zaszczepiona, ale moja siostra, która jest pielęgniarką mówi, że do szpitali trafiają osoby również zaszczepione. Oczywiście, w żadnym wypadku nie chcę nikogo oskarżać, bo szczepienie to jest jego osobista sprawa, ale uważam, że w miejscach pracy powinna być segregacja na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Dlaczego we Włoszech może tak być, a u nas jakaś wolność Tomku w swoim domku?