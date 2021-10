Nagusieńka Kourtney Kardashian oślepia POTĘŻNYM DIAMENTEM na palcu (FOTO)

L. M. 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Takie to wszystko trochę obleśne. Babka po 40 z 3 dzieci, a chwali się związkiem gorzej niż jakaś nastolatka. Życzę szczęścia bo dostała od ojca swoich dzieci po tyłku, no ale nie można być szczęśliwym dla siebie. Trzeba tym tak epatować? Co chwilę jakiś gołe zdjęcia lub jak się migdali i oblapia :/