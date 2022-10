Kris Jenner ciepło o ślubie Kourtney Kardashian i Travisa Barkera w Las Vegas: "Była PIJANA JAK ŚWINIA. Leżała na podłodze i wymiotowała"

W czerwcu Kourtney Kardashian i Travis Barker po raz trzeci wzięli ślub. Zanim celebrytka i muzyk zaprosili tłum gości na bajkową ceremonię we włoskim Portofino, przysięgali sobie wierność przed urzędnikiem stanu cywilnego jedynie na oczach garstki najbliższych. Po raz pierwszy para wymieniła natomiast przysięgi w kapliczce w Las Vegas w obecności sobowtóra Elvisa Presleya. Kourtney i Travis podjęli decyzję o zaślubinach spontanicznie, tuż po ceremonii rozdania nagród Grammy, na której brylowała na czerwonym dywanie. Choć zakochani nie stali się wówczas małżeństwem w świetle prawa, nie ukrywali, że ceremonia była dla nich wyjątkowym przeżyciem.

Temat kameralnego ślubu Kourtney Kardashian i Travisa Barkera w Las Vegas był jednym z wątków poruszonych w ostatnim odcinku reality show "The Kardashians". Na samym początku programu widzowie mogli zobaczyć małżonków za kulisami sesji zdjęciowej w Los Angeles, na którą ruszyli tuż po ceremonii. W trakcie przygotowań do pracy na planie Kourt i Travis zdradzili obecnemu na miejscu przyjacielowi Simonowi Huckowi kilka szczegółów ich spontanicznego ślubu w amerykańskiej stolicy hazardu.

Jak wspominała Kourt, tuż po rozdaniu Grammy wraz z ukochanym wybrali się na wegańskie sushi. Niedługo później zakochani poszukiwali już... kapliczki, by wziąć ślub.

Zanim Kourtney poślubiła Travisa, nieco zaszalała w Vegas. Gdy znajomy zapytał ją o nagranie z momentu, gdy szła do ołtarza, ta wyznała, że... niespecjalnie pamięta całą ceremonię.

Odpłynęłam. Chociaż właściwie nie pamiętam. Nie pamiętam nawet, że Elvis mi śpiewał, spaceru do ołtarza, po prostu nie pamiętam. Nie pamiętam, że miałam bukiet - wyznała celebrytka.

W ostatnim odcinku "The Kardashians" pokazano również, jak rodzina Kourtney zareagowała na wieści o jej spontanicznej ceremonii. Kris Jenner nie mogła uwierzyć, że jej córka zdecydowała się na taką formę zaślubin. Kim Kardashian zapewniła ją jednak, że ich ślub nie był prawdziwy.

Nie będę kłamać. Gdyby Kourtney wzięła ślub w Vegas, a mnie by tam nie było, to byłoby słabe. Ale chyba mi przejdzie. Sama tego doświadczyłam, Kim też. Nawet mi nie powiedziała, gdy przyjechała do domu - powiedziała przed kamerami Kris.