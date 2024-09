Król Karol III nie jest biologicznym ojcem Harry'ego?! Książę wyznał prawdę PRZED SĄDEM

Bardzo współczuję mieszkańcom Kłodzka i innych miejscowości dotkniętych powodzią. Walczcie o poldery, wały i inne budowle i możliwości walki z dużą wodą z rządem i wojewodami. Bo powinno się to zrobić po '97 a jest źle. Nikt za Was niestety tego nie wywalczy. A póki co siły, zdrowia. Polacy w dużej części o Was myślą.