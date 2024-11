Król Karol III ODCINA brata od źródeł finansowych! Książę Andrzej straci fortunę. "Jeśli uda mu się znaleźć pieniądze, to będzie jego sprawa"

Pytanie czy ktoś wie czy książe Andrzej czy Harry mogą być potencjalnie aresztowani przez brytyjskie organy ścigania i sądownicze (czy choćby przesłuchani) czy przez to że są z rodziny królewskiej de facto są ponad jakby prawem i nie można im nic zrobić . W sprawie Andrzeja to kwestia z ta małolatą u Epsteina a u Harrego z tym Diddym że korzystał a i może nawet współpracował z tym handlem ludźmi (choć byc może to za daleko juz tutaj idące pogloski). Ale konkluzja taka czy normalnie jak byłoby oskarżenie to jak każdy obywatel mają obowiązek się zjawić w sądzie czy powinien być od tego jakis specjalny dekret czy pozwoleństwo króla czy premiera ? I ewentualna kwestia ekstradycji gdyby sąd nakazał przesłuchać Harrego w USA (choć on chyba mieszka obecnie w USA ale chodzi ogólnie tak o sytuację)