"Królowa Życia" zatrzymana przez policję po BURDZIE w hotelowym pokoju! Na miejscu znaleziono narkotyki

Super Express właśnie poinformował o zatrzymaniu przez policję znanej z programu TTV Królowe Życia oraz federacji Fame MMA 40-letniej Katarzyny A . Do zatrzymania miało dojść we wtorek, 4 kwietnia w jednym z hoteli w samym centrum Warszawy. Na miejsce funkcjonariuszy wezwali pracownicy hotelu. Kobietę przewieziono na komendę, gdzie miała następnie złożyć wyjaśnienia.

Narkotyki i zadyma na imprezie "Królowej Życia"

Według relacji informatora Super Expressu kontrowersyjna celebrytka miała przebywać w pokoju hotelowym z grupą znajomych. W trakcie imprezy wynajmowany pokój został zdewastowany , co skłoniło obsługę hotelu do skontaktowania się z policją. Po przybyciu na miejsce służby znalazły niedozwolone substancje psychoaktywne .

Potwierdzamy, że zabezpieczyliśmy narkotyki oraz że zdewastowany jeden z apartamentów. Jesteśmy w trakcie ustaleń, kto dokładnie dopuścił się poszczególnych czynów oraz do kogo należały zabezpieczone narkotyki, kto zniszczył pokój i kto go wynajął. Osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy - potwierdził w rozmowie z Super Expressem podinsp. Robert Szumiata.