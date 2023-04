Krystian Ochman bezlitośnie analizuje, co "świeżego" Edyta Górniak dostrzegła w eurowizyjnym "bejba" Blanki: "MOŻE USTA?"

Blanka i jej "bejba" wkrótce spróbują zawojować Eurowizję. Co na to Krystian Ochman?

Nie chcę mówić bezczelnie, ale ja zrobiłem swoje. Utwór Blanki jest dla mnie bliżej disco polo, ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja. Wtedy, jak wręczyłem jej ten bilet, to trochę dziwnie się poczułem. Myślałem, że chcę już wracać do domu - mówił w programie Onet Rano.