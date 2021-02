Krystyna Pawłowicz przyłapana w płonącym hotelu. "Przebywam na POBYCIE LECZNICZYM"

Kasia 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Byłam w takim hotelu uzdrowiskowym w wakacje. Okazało się, że jak wykupię pakiet rehabilitacyjny, to wyjdzie taniej niż jakbym wykupiła zwykłe noclegi. To był normalny wyjazd rekreacyjny, ale jak się chciało to można było skorzystać z jakiejś kąpieli, ale nie było to wcale obowiązkowe. Wiec Pani Krystyna kłamie jak z nut. Nie była w sanatorium, tylko w normalnych hotelu z opcją skorzystania z zabiegów. Wstyd, ale jednocześnie bardzo dobrze ze ja przyłapali.