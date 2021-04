Krystyna Pawłowicz ROZKRĘCA NAGONKĘ na transpłciowe dziecko

Zebra 4 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie ma takiego miejsca we wszechświecie, gdzie chciałabym wyeksmitować tę panią Ka. Nie ma. Bo gdziekolwiek to by nie było, byłoby skalane. Jest pani, pani Ka przykładem odczłowieczenia, wąskich horyzontów, antypatii, takiej wewnętrznej brzydoty, że robi mi się słabo. Podłość pani jest tak bardzo porażająca i odstręczająca, że nie ma słów które by to wystarczająco opisały. Życzę pani tylko tego, co pani wysyła. Modlę się o to, żeby to wszystko podwójnie do pani wróciło. Zostanie pani zapłacone za każdą łzę, która została przez panią uroniona. Mocno w to wierzę, bo Bóg jest wszechmocny i sprawiedliwy. I kocha ludzi i każde stworzenie. Dla pani to słowo - jego sens i znaczenie - jest niezrozumiałe i obce. Nie dla pani pod każdym względem.