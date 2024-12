Krytyczka literacka ostro o debiutanckiej powieści Julii Żugaj: "Czytam tę książkę i CIERPIĘ"

Julia Żugaj zyskała sporą rozpoznawalność jako twórczyni kontentu adresowanego do grupy odbiorców, na której w najszybszy możliwy sposób można zbić niezły kapitał. Idolka dzieci i młodszych nastolatków sprytnie dostosowała do nich swój przekaz i poziom nagrywanych utworów, z czasem wykorzystując ich uwielbienie do wspierania jej poczynań na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Co prawda Kryształowa Kula przeszła influencerce koło nosa, lecz dzięki udziałowi w show zyskała nowego przyjaciela w osobie jej tanecznego partnera, Wojciecha Kuciny.