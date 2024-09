Oskar Wojciechowski opublikował poradnik "Jak zrozumieć Klaudię Halejcio". Narzeczony aktorki zaskoczył zawartością książki...

Każda szanująca się influencerka marzy o docieraniu do jak największego grona odbiorców, konsekwentnie dążąc do uczynienia ze swej działalności w sieci głównego źródła dochodu. Tylko nielicznym udaje się przekroczyć pułap miliona obserwujących na Instagramie , który w dzisiejszych czasach śmiało może uchodzić za wyznacznik osiągnięcia celebryckiego sukcesu. Po przekroczeniu tego magicznego progu dzieją się niesłychane rzeczy, czego mieliśmy okazję doświadczyć jakiś czas temu.

Narzeczony Klaudii Halejcio napisał o niej książkę

Młody milioner odkrył w sobie zacięcie literackie. Zadebiutował w roli autora poradnika, któremu nadał tytuł "Jak zrozumieć Klaudię Halejcio" . Opublikował go w formie bezpłatnego e-booka, umieszczając na swoim InstaStory link do pobrania.

Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Z racji tego, że Klaudii na Instagramie wybija właśnie milion obserwujących, postanowiłem napisać książkę o tym, jak ją należy rozumieć, a w zasadzie zrozumieć. Mało kto to pojął. Ja przez te wszystkie lata bycia razem, wszystkie myśli, wszystko, co wiem na ten temat, jak to chodzi, zrobiłem w tym darmowym e-booku dla was, ode mnie w prezencie. Zapoznajcie się z tą książką - zachęcał internautów.