Krzysztof Bosak obnosi się ze swoim heteroseksualnym związkiem na Instagramie. "DZIŚ PIERWSZA ROCZNICA NASZEGO ŚLUBU"

No i po co dodawanie tego zdjęcia na końcu? Czy naprawdę wygląd u polityka ma największe znaczenie("nawiasem mówiąc to zdjęcie jest sprzed 10 lat albo i więcej) Można się nie zgadzać z poglądami Bosaka ale nie zmieni to faktu, że to bardzo inteligentny facet i każdą z osób pracujących w pudlu by w sekunde zagiął w dyskusji. Piszecie stop hejt a wyśmiewacie jego rodzinę, żonę, maleńkie dziecko. Jesteście obrzydliwi ale i tak zaraz usunięcie ten kom so...