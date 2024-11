Krzysztof Gojdź przeanalizował... TWARZ Ivanki Trump. Wylicza, co mogła sobie poprawić

Przed wyjazdem do USA Krzysztof Gojdź był jednym z ulubionych lekarzy polskich gwiazd i wziętym ekspertem medycyny estetycznej. To właśnie do niego zwrócił się Plotek, by zapytać o twarz... Ivanki Trump, czyli córki Donalda Trumpa i nieżyjącej już Ivany Trump, pierwszej żony polityka. Jak przyznał, jest ona niezwykle piękną kobietą, która dba o swój wygląd w naturalny sposób. Zdaniem Gojdzia mogła jednak korzystać z botoksu.