Krzysztof Gonciarz staje w obronie środowiska LGBT: "Tak was dziwi, że MAJĄ JUŻ PO PROSTU, KU*WA, DOŚĆ?"

Protest LGBT w Warszawie. "Do tej pory nie było tak jawnej nagonki"

Wśród różnych opinii na temat ostatnich wydarzeń wokół LGBT szczególnie "triggeruje" mnie taki ton na zimnego sk**wysyna, "A co się spodziewali? Pobicie? Niszczenie mienia? Prawo to prawo". Ku**wa, co ci biedni ludzie mają robić? Po Warszawie legalnie jeżdżą ciężarówki mówiące, że Ty i Tobie podobni to gwałciciele dzieci. Zgłaszanie tego na policję nie odnosi skutku . Jesteś osobą, która pamięta pobicia, rozsypane książki w szkole, nastoletniość plucia w ryj dosłownie i w przenośni. Naprawdę tak Was to dziwi, ze jeden gej z drugim skacze po radiowozie, bo już ma po prostu k**wa dość? - napisał Gonciarz.

Przestańmy traktować LGBT jako tego jednego wystraszonego chłopca z boku, któremu każdy może dać w mordę, bo Was jest dziesięciu, a on jeden. Jak nie masz w sobie empatii do tego, jakie emocje może wywoływać w ludziach całe życie upokorzeń i walki o bycie sobą, to weź się w łeb palnij. A jeśli więcej empatii masz do pociętych opon jakiegoś patusa niż do tego wszystkiego, to nie wiem, wyspowiadaj się z tego czy coś. Ze szczególną dedykacją dla katolików, którzy kochają sobie wycierać mordy hasłami o miłości - zakończył swój wpis.