Krzysztof i Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" WRÓCILI DO SIEBIE? "Jest cień szansy, abyśmy byli SZCZĘŚLIWĄ RODZINĄ"

Krzysztof i Paulina zyskali rozpoznawalność jako uczestnicy 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Choć ich poczynania mogliśmy oglądać na szklanym ekranie kilka lat temu, to ich perypetie wciąż wyraźnie interesują internautów. W 2020 roku para doczekała się dziecka, co przyjęto ze sporym entuzjazmem, jednak już wtedy w mediach nie brakowało doniesień o kryzysie w ich małżeństwie.

Mimo prób ratowania małżeństwa z programu Krzysztof i Paulina ogłosili w listopadzie zeszłego roku, że to koniec ich związku . Eksuczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazali wówczas, że dokumenty rozwodowe trafiły już do sądu, a mężczyzna planuje walczyć także o prawa dotyczące opieki nad synem. Zarzucił też żonie z programu, że utrudnia mu kontakt z małym Jasiem .

Choć nic tego nie zapowiadało, to ostatnio relacje (prawie byłych) małżonków ponownie się ociepliły. Niedawno do sieci trafiło ich wspólne zdjęcie, a fani szybko zaczęli wypytywać, czy dali sobie kolejną szansę. Teraz Krzysztof skomentował te doniesienia w rozmowie z portalem Co za tydzień i wygląda na to, że faktycznie coś może być na rzeczy. Zaczął dość ostrożnie, bo od ogólnego stwierdzenia, że "jest lepiej".