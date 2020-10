Krzysztof Krawczyk wbija szpilę biadolącym koleżankom z branży: "Kto pomyślał o przyszłości, TEN MA"

Pandemia koronawirusa i związana z nią izolacja mocno dały się we znaki niemal wszystkim gałęziom gospodarki, nie oszczędzając przy tym show biznesu. Gwiazdy, które przywykły do tego, że całe swoje miesięczne zarobki zdobywają na trasie podczas wakacyjnego sezonu, nagle znalazły się bez środków do życia. Tak przynajmniej można było sądzić po relacjach takich osób jak Maryla Rodowicz czy Alicja Majewska, które mimo koszenia ogromnych stawek za publiczne wystąpienia i koncerty nie zdołały najwyraźniej przygotować się na "czarną godzinę".