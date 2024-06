Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox" ponownie ZOSTAŁ OJCEM! Zdradził płeć dziecka i pokazał zdjęcie ze szpitala (FOTO)

Anka 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Nie wiem, ale dla mnie rozebrany ojciec z nagim dzieckiem jest niesmaczne . To ma jakieś uzasadnienie psychologiczne? Matka to co innego , naturalnie, nosiła 9 mcy i dziecko wyczuwa bliskość jej ciała . A tu ? Równie mógłby sąsiad Roman tulić i taki sam efekt jak u ojca . Zerowy .