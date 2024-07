Krzysztof Rutkowski od dawna próbuje sprzedać pałac w Szczepowie ZA 10 MILIONÓW ZŁOTYCH. "Jest do remontu, a ja nie mogę się tym zająć"

Krzysztof Rutkowski usiłuje sprzedać pałac

Posiadłość, która należy do Krzysztofa Rutkowskiego, została wpisana do rejestru zabytków i posiada 21 pomieszczeń w trzech kondygnacjach oraz park o powierzchni 13 ha. Celebryta stwierdził, że jest to świetne miejsce do zagospodarowania na SPA i nawet rozpoczął pracę nad renowacją. Niestety, brak mu przestrzeni na kontynuowanie prac. Jak wyznał w rozmowie z Plejadą, wystawił go na sprzedaż, ale niestety nikt nie jest w stanie zapłacić kwoty, jaką ustalił.